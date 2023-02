Sismo na Turquia. Bombeiros de Albufeira regressam com "sentimento de dever cumprido"

SAIBA MAIS



Com sentimento de "dever cumprido", a equipa de dois bombeiros e um cão dos Bombeiros de Albufeira regressou este sábado da Turquia, onde esteve envolvida em missões de busca de vítimas do sismo.



À chegada ao aeroporto tinham à sua espera as duas psicólogas do Departamento de Saúde Ocupacional dos Bombeiros de Albufeira, adiantou à Renascença o comandante Abel Zua.

"Estas missões estavam relacionadas com a validação de um conjunto de edifícios de existência ou não de pessoas com vida, ou seja, esta equipa pôs-se à disposição das autoridades turcas e de quem estava a gerir as operações de socorro e, nesse sentido, foram empenhados em duas localidades, sendo que, numa delas, a sua missão era precisamente andar à frente de um esforço, quer seja de resgate, quer de reposição de alguma normalidade, e no conjunto de edifícios colapsados que iam encontrando validavam se existiam ou não pessoas com vida", explicou o comandante.

Para domingo, às 16h00, está marcada uma conferência de imprensa no quartel sobre a missão com os operacionais.