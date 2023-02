Encontro com Biden. Lula diz que mundo pode contar com "Brasil na luta pela democracia e ambiente"

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, disse, esta sexta-feira, ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que o "mundo pode contar com o Brasil na luta pela democracia e na luta pela preservação ambiental".



"Isto não é um programa de governo, é um compromisso de fé", acrescenta Lula da Silva, referindo que é necessário cuidar do planeta.

"Cuidar da Amazónia hoje é cuidar do planeta Terra. E cuidar do planeta Terra é cuidar da nossa sobrevivência".



No encontro na Casa Branca, em Washington, Lula criticou ainda o seu antecessor por se rodear de ‘fake news’ e por não “gostar de manter relações com nenhum país”, pelo que trabalhará para “recolocar o Brasil na nova geopolítica mundial”.



Quer Lula da Silva, quer o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, com quem se encontrou esta sexta, assumiram os cargos presidenciais num cenário de denúncias infundadas de fraude eleitoral que levaram a ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília, a 8 de janeiro, e contra o Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro de 2021, levados a cabo por apoiantes dos seus antecessores.



"A democracia foi testada nos nossos dois países, as nossas agendas mútuas soam muito semelhantes, reafirmo o apoio inabalável dos EUA à democracia", disse Biden, que afirmou que os países são "as duas maiores democracias do hemisfério e que o Brasil e Estados Unidos rejeitam a violência política e os ataques a estas instituições" e reiterou a necessidade da defesa dos "valores democráticos que são os nossos princípios fundamentais".



“O Brasil isolou-se durante quatro anos. (…) O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se auto marginalizando. O anterior Presidente não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com ‘fake news’…de manhã, de tarde e à noite. Parece-me que ele menosprezava as relações internacionais”, disse Lula a Joe Biden.



Perante essa descrição de Bolsonaro, Biden respondeu: “Soa-me familiar”, arrancando risos dos presentes na sala.

Lula gradeceu o reconhecimento da sua tomada de posse e o reconhecimento da "defesa pela democracia" de Biden. Além disso, o presidente brasileiro ainda parabenizou Biden pelo seu discurso no Estado da Nação: "Cairia muito bem no Brasil".

No final do encontro com Joe Biden, o Presidente brasileiro também defendeu uma governação global mais forte para serem tomadas medidas em matéria ambiental.

"Eu estou convencido que nós estamos numa outra época. O Brasil volta ao cenário internacional, está utilizando a sua potência política, a respeitabilidade que o Brasil conquistou, para que possamos junto com outros países cumprir a tarefa que temos que cumprir com a Humanidade. Temos que ter uma governança global com mais autoridade, que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática possam ser tomadas a nível internacional", declarou Lula da Silva.

Antes da Casa Branca, Lula da Silva reuniu-se com o ex-candidato presidencial Bernie Sanders e outros políticos do Partido Democrata.