“Vai ser catastrófico”. Padres ucranianos em Portugal temem escalada da ofensiva russa

A comunidade ucraniana em Portugal receia que a Rússia possa intensificar ainda mais os ataques na Ucrânia, com a aproximação da data em que se assinala um ano de invasão do país,



Nas últimas horas, assistiu-se a uma ofensiva em larga escala contra infraestruturas essenciais ucranianas. Os mísseis caíram em pontos de produção e armazenamento de energia e o receio de um recrudescimento da investida russa permanece entre a população ucraniana.

Em declarações à Renascença, Ivan Buhakov, padre da Igreja ortodoxa ucraniana, radicado em Ermesinde há cerca de 20 anos, avança que “a população teme que, com o aproximar da data da invasão, a Rússia promova ataques em larga escala”.

"O receio é partilhado sobretudo nas redes sociais”, aponta Buhakov. “Se vai ser no dia 24, vai ser uma enorme surpresa e vai ser catastrófico porque ainda não chegou a ajuda pedida pela Ucrânia”, afirma.

O padre Ivan partilhou as suas inquietações nas Jornadas de Teologia da Universidade Católica, no Porto, onde lamentou “a forma desordenada como no início da guerra foi prestado auxílio à população ucraniana".

"Muito do que foi enviado perdeu-se", garante o sacerdote.

Ivan Buhakov diz que agora tudo se processa de forma diferente, pois "há mais critério na escolha da ajuda e de quem se pode ajudar".

Um Pai Nosso

Difícil, muito difícil é poder aceder ao principal pedido dos soldados ucranianos. O padre Ivan diz que, por norma “pedem armas e, quando recebem como resposta que isso não é possível, então pedem orações; um Pai-nosso".

“É um Pai Nosso de cada um e pedem um Pai Nosso para guardar as almas e corpos naquela guerra que está mal”, explica.

O sacerdote diz que continuam a chegar a Portugal refugiados da Ucrânia, "embora em número reduzido".

"Metade dos que chegaram a Portugal já foi para outros países ou para a sua terra", porque “as pessoas dizem que em todo o lado é bom, mas em casa sempre é melhor”.

O padre Ivan não acredita numa rápida solução para o conflito, embora o desejasse "o fim da guerra nesta data em que vai fazer um ano da invasão”.

“Temos fé que a guerra vai acabar, mas não tão cedo. Mesmo os militares estão a dizer que só talvez em julho, agosto é que pode terminar”, adianta. “Nós queríamos a vitória já amanhã, mas não é tão fácil como nós pensamos."

“Chave da paz é a vitória ucraniana"

Na mesma linha de pensamento, outro sacerdota ucraniano presente nas Jornadas, Inácio Litynskyi afirma que "a única chave para a paz é a vitória ucraniana".

Litynskyi, que trabalha numa comunidade ortodoxa ucraniana em Vila Nova de Famalicão, sublinha que “o povo já não pensa na paz; só pena na vitória” e defende que “o Presidente Zelensky tem de continuar como símbolo do Governo, do nosso povo e do nosso país e tem de procurar sempre mais amigos que nos possam ajudar nesta guerra. E tem de representar o que pensa o nosso povo”.

O povo ucraniano acredita que o seu território “é uma barreira entre a Rússia e a Europa, entre o mundo civilizado e o mundo selvagem”.

Para o padre Inácio Litynskyi, “os russos não conhecem limites”. O sacerdote faz questão de dizer que, quando fala de russos, fala do “governo e não do seu povo”, fala de Putin que “disse uma vez que a Rússia não tem fronteiras, e que todo o mundo é Rússia, e também que onde há russos é Rússia”.

O sacerdote radicado em Vila Nova de Famalicão é também muito critico em relação ao patriarca de Moscovo e defende que “quando ele abençoa os guerreiros para ir matar os ucranianos isso não pode ser considerado digno de um patriarca".

“Ele está ao lado do Kremlin e do lado dos matadores do nosso povo. Um cristão não pode dizer e fazer o que faz o patriarca de Moscovo. Para mim, ele é um traidor de Cristo e da nossa fé. Para mim, ele não é um cristão”, desabafa.

"A igreja russa é um departamento do governo russo”, remata.

Os padres da Igreja Ortodoxa Ucraniana agradecem a forma como foram acolhidos no nosso país e a capacidade dos portugueses em ajudar os milhares de refugiados que chegaram a Portugal. "Estamos num país pacifico, entre gente pacifica, e nós também somos assim."