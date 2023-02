​Transparência Civil

Há dias que acompanhamos, impressionados, as imagens e relatos que chegam da Turquia e da Síria, onde a terra ainda não parou de tremer. Num primeiro momento - e como em qualquer sismo - os primeiros a acudir são os populares. Acordaram, como todos os outros, sobressaltados a meio da noite (o sismo foi por volta das quatro da madrugada, hora local), mas fugiram a tempo e deram conta que lhes faltavam os mais próximos, desde familiares a vizinhos. À mão, retiram o que puderam dos montes de escombros e tentaram chegar o mais rapidamente possível àquela voz que pedia ajuda, lá do meio da amálgama de betão e ferros contorcidos.



O acesso à água e ao ar para respirar são fatores cruciais para essa sobrevivência, assim como as condições climatéricas. O inverno na Síria e na Turquia estão a dificultar os esforços de resgate, já que as temperaturas caíram bem abaixo de zero. Não ajuda a quem tenha lesões traumáticas, por esmagamento ou amputação de membros, e que por isso enfrenta uma janela de sobrevivência ainda mais crítica. E o estado mental também pode afetar quem estiver perto de corpos sem vida, sem contacto com outros sobreviventes ou socorristas. Pode perder a esperança e a vontade de resistir. E desistir.

Apesar de todas as dificuldades, milhares de pessoas foram ajudadas, nesse tal primeiro momento de auxílio às vítimas.

Na primeira hora, a chamada "golden hour" na gíria SAR (Search and Rescue), a possibilidade de resgatar sobreviventes é de 90 por cento. Uma percentagem que desce para os 80, nas primeiras 24 horas (o "golden day"). A partir do segundo dia, as probabilidades vão descendo, metade a metade: 40 por cento ao segundo dia, 20 ao terceiro, 10 por cento ao quarto e a partir daí. A partir do quarto dia, 5 por cento.

A equipa multidisciplinar portuguesa que quarta-feira ao fim do dia foi enviada para a Turquia chegou ontem ao terreno. Ao quarto dia e com escassas probabilidades de resgatar sobreviventes. Tem sentido o envio de 52 operacionais? Tem, mas por razões diferentes das que foram invocadas por fonte do governo à Renascença, que justificou a viagem com o pedido feito ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil pelo estado turco para que a ajuda a enviar fosse de equipas de busca e salvamento. Só que esse mecanismo prevê que qualquer estado-membro da União Europeia que manifeste essa disponibilidade possa ter tudo pronto para a partida numa janela de tempo de dez horas, no caso de deslocação por meios aéreos e de oito horas por via terrestre.

Assim, não é difícil perceber que quando a missão portuguesa partiu já há muito que esse prazo tinha sido ultrapassado. Aliás, a partida chegou a estar prevista para depois do almoço, e fez-se apenas ao final do dia.

Neste caso, faltou transparência e vontade de falar a verdade aos portugueses, que certamente entenderiam outros motivos válidos para que esta equipa portuguesa fosse para a Turquia, mesmo que muito depois do suposto.

Que motivos? Dois, apenas. As equipas de busca e salvamento precisam de treinar as suas aptidões em cenários reais. Por muitos exercícios que façam, não há nada como colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo de décadas nesses cenários. O outro motivo é ainda mais simples e aceitável: um dia, podemos ser nós a precisar de ajuda. Porque mais

Mesmo que chegue depois do aceitável.

Porque, mesmo que a partir do quinto ao sétimo dia, regra geral, a maioria das equipas de busca e salvamento locais e internacionais parem as buscas, dada a reduzidíssima possibilidade de encontrar sobreviventes, ainda podem existir milagres. Veja-se o que aconteceu após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão, em que um adolescente e a avó, de 80 anos, foram resgatados nove dias depois. Veja-se ainda o que aconteceu no ano anterior, em 2010, quando uma adolescente haitiana de 16 anos foi resgatada dos escombros do terremoto em Port-Au-Prince, 15 dias depois do sismo.

Que a equipa lusa na Turquia possa viver esse milagre.