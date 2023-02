Qatargate. Eurodeputado belga detido para interrogatório

O deputado tinha visto a sua imunidade parlamentar levantada na passada semana, com as autoridades belgas a avançarem com buscas à sua casa a um cofre pessoal num banco em Liege. Tarabella conhecerá ainda esta sexta-feira os crimes de que é acusado.

O eurodeputado belga Marc Tarabella foi detido esta sexta-feira para interrogatório pela polícia federal da Bélgica, na sequência do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu ligado ao Qatar.

Três destas têm ligações próximas com a subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, que surge no centro de subornos que países como o Qatar, Marrocos e Mauritânia terão pago para alegadas ingerências em decisões do organismo.

Na operação foram apreendidas malas de dinheiro com um total de 1,5 milhões de euros.

Entre os acusados estão Eva Kaili, eurodeputada grega e entretanto destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, e Pier Antonio Panzeri, antigo eurodeputado italiano.

Os outros acusados são Francesco Giorgi, assessor de Pier Antonio Panzeri e namorado de Eva Kailli, e Niccolò Figa-Talamanca, secretário-geral da ONG Sem Paz Não há Justiça.