EUA abatem objeto voador não identificado no Alasca

Os Estados Unidos abateram esta sexta-feira um objeto voador não identificado a alta altitude nos céus do Alasca.

O objeto voava a 40 mil pés de altitude e representava uma ameaça para a aviação civil, avança John Kirby, do Conselho Nacional de Segurança, numa conferência de imprensa realizada na Casa Branca.

O objeto voador não identificado foi abatido por caças norte-americanos, por ordem do Presidente Joe Biden.



"O objeto estava voando a uma altitude de 40.000 pés e representava uma ameaça razoável à segurança dos voos civis. Com muita cautela e por recomendação do Pentágono, o Presidente Biden ordenou que os militares derrubassem o objeto e eles fizeram-no. O objeto caiu nas nossas águas territoriais", disse John Kirby aos jornalistas.

A aeronave tinha a dimensão de um pequeno automóvel e era mais pequeno do que o balão chinês de vigilância abatido na semana passada.

"Estamos a chamar-lhe objeto porque essa é a melhor descrição que temos agora", disse John Kirby. "Não sabemos quem é o dono, se é estatal, corporativo ou privado. Simplesmente não sabemos."



O objeto estava a ser monitorizado desde quinta-feira.

As autoridades norte-americanos estão agora a tentar recuperar os destroços do OVNI.

Parte do espaço aéreo foi encerrado no estado do Alasca, indica a Administração Federal de Aviação.

[em atualização]