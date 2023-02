Cheias em Moçambique. Autoridades falam em "tragédia humanitária"

Em declarações à Renascença , o porta-voz do INGD descreve um cenário dramático, com as autoridades, nomeadamente as equipas da Unidade de Proteção Civil a resgatarem “um número considerável” de pessoas, muitas confinadas aos telhados das próprias casas cercadas pela água.

“As previsões da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, fazem uma comparação tendo em conta as cheias que tivemos no ano 2000 e que foram uma das maiores que atingiram o nosso país”, começa por explicar Paulo Tomás.

Desde quarta-feira que se assiste à queda de uma chuva torrencial, como não se assistia há pelo menos duas décadas. De África do Sul à Suazilândia, as descargas não param aumentando o risco de inundações na região.

Num relato feito à Renascença, a partir de Moçambique, o jornalista Arão Cuambe, confirma que milhares de pessoas perderam tudo o que tinham. Em Boane, a 30 quilómetros de Maputo, as pessoas continuam à espera de socorro no telhado das suas casas.

“Isto acontece principalmente na região de Maputo, concretamente em Boane, há, na verdade, muita gente que clama por apoio, pessoas que se encontram desalojadas, algumas encontram-se nos telhado das suas casas pedindo apoio, um apoio que demora a chegar devido às insuficiências do Instituto Nacional de Gestão de Desastres de Moçambique que tem poucos meios para socorrer”, conta.

Segundo o repórter, “há milhares de pessoas que, neste momento, estão a precisar de ajuda, não só do ponto de vista de acomodação, como também de ajuda alimentar”.

Nesta altura do ano, são frequentes as inundações em Moçambique, já que se vive a época das chuvas. Apesar de tudo, a pluviosidade está acima do que é considerado normal pelas autoridades

Segundo o Instituto de Meteorologia do país, desde quarta-feira, a chuva acumulada ultrapassou os 170 milímetros, mais que a média estimada para todo o mês de fevereiro na região de Maputo.

As previsões não são animadoras. A chuva intensa deverá manter-se até domingo, com as autoridades a pedirem à população que reside em zonas ribeirinhas, que abandonem as zonas de maior risco.