Ucrânia na UE? Paulo Rangel preocupado com "relutância" de Costa

Paulo Rangel não tem dúvidas de que a cimeira que começa esta quinta-feira, em Bruxelas, e vai contar com a presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai reforçar a ligação entre a União Europeia e a Ucrânia.

Rangel diz não compreender a vantagem de Portugal não estar alinhado com os países mais solidários. “António Costa, por mais que diga que está solidário, que compreende e apoia a Ucrânia, coloca sempre um 'mas'. Há sempre uma relutância”, critica o eurodeputado, apontado como exemplo comprovativo a discussão sobre se Portugal vai ou não enviar tanques de guerra Leopard 2 para Kiev.

Ainda esta quarta-feira, o primeiro-ministro voltou a a avisar que a União Europeia tem de fazer reformas , quer do ponto de vista institucional quer orçamental, para poder acolher novos países, como a Ucrânia.

Em entrevista à Renascença , o parlamentar do PSD confessa estar preocupado com o Governo português e, “em particular, com a relutância do primeiro-ministro em conceder o estatuto de país candidato à Ucrânia”.

O eurodeputado Paulo Rangel tem assistido, em Bruxelas, com preocupação ao que é dito por António Costa sobre adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).

No contexto da adesão da Ucrânia, primeiro-ministr(...)

O eurodeputado considera mesmo que a ligação entre Kiev e Bruxelas vai ajudar a acelerar o processo de entrada da Ucrânia no bloco europeu. “Claro que não estamos a falar de amanhã”, esclarece. "É uma coisa que se verá só depois da guerra, mas que vai ocorrer até mais rapidamente do que se imagina."

Sobre o que se perspetiva para este Conselho Europeu, o eurodeputado do PSD não tem dúvidas de que a Ucrânia vai sair com mais apoio e a Rússia com mais sanções.

A poucas semanas de se completar um ano da guerra, Paulo Rangel admite que com o aumento das ajudas da União Europeia torna-se iminente uma reação da Rússia.

"Não se pode negar que à medida que a Ucrânia vai precisando de mais e mais armamento e de armamento mais sofisticado e de outro nível, os riscos de uma escalada também aumentam porque, evidentemente, dado o envolvimento que os Estados da NATO e da União Europeia têm no apoio à Ucrânia, isso pode dar um pretexto ao regime de Putin para dizer 'agora estamos em guerra', não propriamente com a Ucrânia, mas com todo o Ocidente”.

Ainda assim, Paulo Rangel defende que a União deve manter a ajuda com o esforço de ser um apoio na defensiva e não na ofensiva.