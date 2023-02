Criança resgatada após três dias presa nos escombros na Turquia

Uma menina foi resgatada, esta quinta-feira, dos escombros em Antalaya, na Turquia após três dias dos sismos que abalaram aquele país e a Síria. Duas horas depois, as equipas de resgate e salvamento encontraram o pai da criança.

A história é contada pela edição do The Guardian que revela que o pai e a filha foram encaminhados para serem assistidos no mesmo hospital.

Entretanto, as equipas de resgate conseguiram libertar, na quarta-feira, um cão que estava preso nas ruínas de um edifício em Iskenderun, no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria.



O trabalho das equipas de resgate continua na Turquia e na Síria. Os dois países foram atingidos, na segunda-feira, por dois terramotos de magnitude 7,8 e 7,5 na escala de Richter.

O último balanço provisório aponta para, pelo menos, 17.500 vítimas mortais e mais de 58 mil feridos.