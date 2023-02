Zelensky visita Reino Unido esta quarta-feira

De acordo com o Evening Standard, a agenda de Zelensky conta ainda com uma audiência com o Rei Carlos III.

Volodymyr Zelensky visita o Reino Unido esta quarta-feira. O Presidente da Ucrânia foi recebido pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no Aeroporto de Stansted, no final da manhã.

Durante a visita, Zelensky também se vai encontrar com militares ucranianos, que estão a ser treinados no país, e com líderes militares britânicos, para discutir os detalhes do programa de treino.



Segundo o comunicado do Governo, o Reino Unido vai estender o treino dos soldados ucranianos a membros da força aérea e marinha.

[Notícia atualizada às 11h10 de 8 de fevereiro de 2023, com chegada de Zelensky a Londres]