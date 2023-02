Zelensky reúne-se com Macron e Scholz em Paris esta quarta-feira

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá encontrar-se esta quarta-feira em Paris com o presidente de França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, avançam fontes do governo alemão à Reuters.

A informação foi confirmada pela presidência francesa, que indica que Macron irá servir de anfitrião à reunião entre os três líderes em Paris.

Zelensky foi convidado a participar presencialmente numa cimeira do Conselho Europeu, esta sexta-feira em Bruxelas, além da participação numa sessão extraordinária do Parlamento Europeu.

Esta quarta-feira, o presidente ucraniano esteve reunido com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, além de ter discursado no parlamento britânico e de ter sido ouvido pelo monarca Carlos III.

No parlamento britânico, Zelensky pediu ao Reino Unido aviões de combate para ajuda no combate às forças russas na Ucrânia.

"Apelo-vos e ao mundo com as mais simples e também as mais importantes palavras: aviões de combate para a Ucrânia. Nós temos liberdade. Deem-nos asas para a proteger”, disse.