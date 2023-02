Ucrânia. Portugal envia três tanques Leopard em março

Portugal vai enviar três tanques de guerra Leopard 2 para a Ucrânia no próximo mês de março, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

A notícia foi avançada pelo chefe do Governo durante um debate na Assembleia da República de preparação para o próximo Conselho Europeu.

"Neste momento temos em execução o plano de recuperação e de manutenção dos tanques Leopard 2 e, de acordo com a execução do plano, estamos em condições de poder dispensar três no próximo mês de março e é nesse sentido que estamos a trabalhar”, declarou António Costa, em resposta a uma questão da oposição.

Portugal tem nas suas fileiras um total de 37 tanques de guerra Leopard 2, de fabrico alemão, considerados dos melhores blindados do mundo. No entanto, a maioria destes carros de combate não está no nível de prontidão definido pela NATO para serem enviados para um cenário de conflito.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou na terça-feira durante uma visita surpresa à capital da Ucrânia que o país irá receber mais de 100 tanques Leopard 1 de vários países da União Europeia.



Estes tanques de guerra, que são o modelo mais antigo, somam-se aos Leopard 2, cujo envio tinha sido já anunciados anteriormente anteriormente, o que vai permitir equipar pelo menos três batalhões até ao primeiro ou segundo trimestre de 2024, revelou Pistorius.