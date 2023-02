Sismo na Turquia e Síria. Unicef preocupada com distribuição de água potável

Em declarações à Renascença , a representante em Portugal da UNICEF, Beatriz Imperatori, revela que, para além de apoiar as equipas de resgate e salvamento, outra das prioridades é evacuar, para zonas seguras, as crianças institucionalizadas.

“Com o clima extremo que já dificulta a vida a muitas crianças, famílias e comunidades, estamos profundamente preocupados por esta emergência aumentar as condições perigosas já enfrentadas por muitos nestas regiões”, refere a organização que está já a colaborar com vários parceiros para atender às necessidades das crianças e comunidades.

Depois de a Turquia ter oficializado o pedido de ajuda, a Unicef já está no terreno para apoiar as equipas de resgate e salvamento na sequência do sismo de segunda-feira.

Na terça-feira, a Unicef já tinha manifestado elevada preocupação pela forte vulnerabilidade da população afetada, sobretudo, na Síria.

A agência das Nações Unidas dedicada à proteção das crianças disse mesmo temer que milhares de menores possam ter morrido nos sismos registados, na segunda-feira, na Turquia e na Síria.

A agência concentra, por isso, esforços no fornecimento de água potável e serviços de saneamento às comunidades afetadas na Síria, com o objetivo de prevenir o aparecimento de doenças, trabalhando também para identificar, as crianças que estão sozinhas e reuni-las às suas famílias ou garantir-lhes proteção.

Esta semana, todas as escolas das áreas afetadas da Turquia e da Síria estarão fechadas, mas a Unicef vai ajudar as crianças a voltarem à escola "assim que for seguro", o que as ajudará a "restaurar algum sentido de normalidade no meio do caos".

O sismo com magnitude 7,8 na escala de Richter, registado na segunda-feira, já causou a morte de mais de 11 mil pessoas na Turquia e na Síria, deixando também milhares de feridos e outros milhares sem abrigo no frio glacial que se faz sentir na região, mas o número continua a ser provisório.