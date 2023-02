Reino Unido não descarta aviões para a Ucrânia. Rússia antevê "banho de sangue"

O tema da possível entrega de aviões de combate por parte do Reino Unido foi trazido à mesa por Zelensky, durante o seu discurso no parlamento britânico, onde pediu para “asas para proteger a liberdade” dos ucranianos.

“O Reino Unido foi, apenas atrás dos EUA, o maior fornecedor de equipamento militar da Ucrânia no último ano e a primeira nação do G7 a enviar tanques de batalha para a Ucrânia. Acreditamos que o Reino Unido liderou um esforço internacional que levou outros países a entregarem tanques”, disse Sunak numa conferência de imprensa conjunta esta quarta-feira, indicando que aviões de combate também podem fazer parte da equação.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, indicou que “nada está fora da mesa” no que toca à assistência militar do Reino Unido à Ucrânia, após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter pedido ao país aviões de combate para enfrentar as forças russas. Em reação, a Embaixada Russa em Londres já alertou para um possível "banho de sangue".

“Estamos muito agradecidos que o Reino Unido nos tenha ouvido”, acrescentou.

Zelensky confirmou ainda as reuniões desta quarta-feira à noite, em Paris, com Emmanuel Macron e Olaf Scholz, presidente francês e chanceler alemão, e a presença em Bruxelas esta quinta-feira, para onde foi convidado a participar numa cimeira do Conselho Europeu e numa sessão extraordinária no Parlamento Europeu.

Esta é a segunda vez que Zelensky viaja para fora do território ucraniano desde que a Rússia invadiu o país, a 24 de fevereiro.