Na sua segunda viagem ao exterior, Zelensky agradece "grande apoio" do Reino Unido

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao Reino Unido o "grande apoio" desde o início da invasão russa, em breves palavras após a chegada à residência do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres.

Em declarações durante a recolha de imagens no interior do número 10 de Downing Street, Zelensky destacou o "grande apoio desde os primeiros dias da invasão em grande escala" e as "boas relações" com Sunak.

O líder ucraniano acrescentou que o encontro desta quarta-feira é "muito importante para a segurança [da Ucrânia] e, claro, para a segurança do mundo".

Antes, na rede social Twitter, lembrou que o Reino Unido "foi um dos primeiros a vir em auxílio da Ucrânia" e que a visita a Londres visa "agradecer pessoalmente ao povo britânico pelo seu apoio e ao primeiro-ministro Rishi Sunak pela sua liderança".