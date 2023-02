"Campos de trabalho forçado" levam Disney a retirar episódio dos Simpsons em Hong Kong

A famosa série de desenhos animados Simpsons conta, agora, com menos um episódio nos serviços de streaming em Hong Kong. O episódio foi retirado pela Walt Disney Co, por causa de uma referência a “campos de trabalhos forçados na China”.

“One Angry Lisa” é o nome do episódio que gerou controvérsia em Hong Kong. É o segundo da 34.ª temporada dos Simpsons e estreou-se na televisão em outubro do ano passado. De acordo com a agência de notícias Associated Press, não se sabe ao certo quando o episódio deixou de fazer parte do streaming na região especial administrativa chinesa.

Durante o episódio, a personagem Marge Simpson faz uma aula virtual de “spin” juntamente com um instrutor que utiliza um fundo virtual da Grande Muralha da China, enquanto proclama: “Eis as maravilhas da China; minas de Bitcoin, campos de trabalho forçado onde as crianças fazem smartphones...”

A fala da personagem foi o motivo da exclusão do episódio. Há já muitos anos que a China enfrenta acusações de aprisionar minorias étnicas em campos de trabalho forçado. Pequim rejeita as acusações, dizendo que os campos são centros de educação projetados para ensinar mandarim e habilidades vocacionais.

A retirada do episódio pela Disney acontece depois de as autoridades de Hong Kong, ex-colónia britânica sob administração da China desde 1997, terem implementado uma lei de censura a filmes que "contrariem os interesses de segurança nacional".

Quando a lei foi aprovada, em 2021, as autoridades disseram que não se aplicaria aos serviços de streaming disponíveis na região.

Este foi pelo menos o segundo episódio a ser retirado da televisão em Hong Kong. Já em novembro de 2021, quando o Disney+ foi lançado em Hong Kong, o episódio 12 da 16.ª temporada não foi incluído.

Nesse episódio, a família visita a Praça de Tiananmen, onde numa placa se pode ler “neste local, em 1989, nada aconteceu”, sendo essa a praça que foi palco de uma repressão mortal de manifestantes pró-democracia em 1989.