Unesco presta assistência para estabilizar património mundial destruído

A UNESCO diz-se também preocupada com o sítio de Nemrut Dag, uma das atrações mais icónicas da Turquia devido às estátuas gigantes que fazem parte de um antigo túmulo real erguido no alto de uma montanha.

Estes incluem o famoso sítio neolítico de Gobekli Tepe na província de Sanliurfa, lar dos mais antigos megalíticos conhecidos do mundo, com cerca de 10.000 anos.

A diretora manifestou-se “particularmente preocupada” com a cidade velha de Aleppo, que está na lista do património mundial em perigo desde 2013, por causa da guerra civil na Síria e onde “foram constatados danos significativos”. “A torre ocidental da antiga muralha da cidade desmoronou-se e vários edifícios foram enfraquecidos", afirmou Audrey Azoulay.

“A nossa organização prestará assistência no âmbito do seu mandato", estando já “a mobilizar os seus peritos, para estabelecer um inventário preciso dos danos com o objetivo de assegurar e estabilizar rapidamente estes locais ”, afirmou Audrey Azoulay, citada pela agência France Press.

"[A equipa] sairá do nosso país para se juntar aos esforços europeus, de cariz humanitário, de proteção civil e, muito particularmente, no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento", confirmou o ministro da Administração Interna.