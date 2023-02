Turquia e Síria. Unicef alerta para crianças em risco, sobretudo na Síria

A forte vulnerabilidade da população afetada na Síria preocupa particularmente a Unicef. A agência das Nações Unidas dedicada à proteção das crianças teme que milhares de menores possam ter morrido nos sismos registados, na segunda-feira, na Turquia e na Síria, disse esta terça-feira um porta-voz da organização.

Até agora, o maior número de vítimas foi contabilizado na Turquia (mais de 3.400 mortos e 21.000 feridos), mas a forte vulnerabilidade da população afetada na Síria - como consequência de 12 anos de guerra civil - preocupa particularmente a Unicef.

Na Síria, foram registados até agora 1.552 mortos e 3.549 feridos.

"Já havia uma situação de emergência no noroeste da Síria. As comunidades já estavam a lutar contra um surto de cólera e a enfrentar fortes chuvas e neve", lembrou o porta-voz da Unicef, James Elder, em Genebra.

"Num contexto como este, e com mais de uma década de conflito, este terramoto é insuportável", acrescentou.

Por isso, a agência vai concentrar os primeiros esforços no fornecimento de água potável e serviços de saneamento às comunidades afetadas na Síria, com o objetivo de prevenir o aparecimento de doenças.

Além disso, vai trabalhar para identificar, o mais rapidamente possível, as crianças que estão sozinhas para as reunir com as suas famílias ou garantir-lhes proteção.

Esta semana, todas as escolas das áreas afetadas da Turquia e da Síria estarão fechadas, mas a Unicef vai ajudar as crianças a voltarem à escola "assim que for seguro", o que as ajudará a "restaurar algum sentido de normalidade no meio do caos".

O sismo com magnitude 7,8 na escala de Richter, registado na segunda-feira, já causou a morte de mais de 5.000 pessoas na Turquia e na Síria, deixando também milhares de feridos e outros milhares sem abrigo no frio glacial que se faz sentir na região, mas o número ainda é provisório.