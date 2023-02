Sismos na Turquia. Grupo de alunos portugueses de regresso a Portugal

As duas professoras e seis estudantes em Erasmus na Turquia devem regressar a Portugal esta quarta-feira, depois dos sismos que abalaram o país e já fizeram mais de seis mil mortes.

Em segurança em Ancara, o grupo natural da Póvoa de Varzim planeia viajar de avião para Istambul e chegar ao Porto amanhã.

Uma das professoras que acompanha os jovens entre os 16 e 18 anos contou como foi sentido o abalo, na cidade de Adana.

“Acordámos [com o sismo] e alguns de nós não sabiam o que era. O primeiro tremor de terra foi relativamente rápido, talvez um minuto, e na sequência dele saímos para o exterior”, diz Clementina Ferreira em declarações à SIC Notícias, indicando que na altura as pessoas não estavam assustadas com o sismo durante a madrugada.

A aflição chegou durante a manhã. “No segundo [sismo] já está toda a gente fora dos quartos e já houve mais pânico porque a cerca de 100 metros colapsou um edifício de 17 andares”, diz.

Esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou estar em contacto com os estudantes e outros portugueses na região, através da Embaixada portuguesa em Ancara, alertando para as dificuldades das comunicações em algumas zonas.

Os sismos de ontem fizeram mais de seis mil mortes na Turquia e Síria, tendo sido resgatadas mais de oito mil pessoas dos escombros.