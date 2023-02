EUA. Duas enfermeiras portuguesas morrem em acidente de viação

Duas jovens enfermeiras portuguesas perderam a vida, na passada sexta-feira, num acidente rodoviário em Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo avança o Jornal de Notícias, as jovens viajavam de automóvel com mais três pessoas, quando, por motivos ainda desconhecidos, o automóvel colidiu com um veículo pesado, ao que tudo indica, um autocarro.

Naturais de Estarreja e Guimarães, as duas jovens trabalhavam atualmente em Southtampton, no Reino Unido, mas tinham ido passar férias aos Estados Unidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) está “em contacto com as autoridades locais e com as famílias” e a providenciar o “habitual apoio documental às trasladações”.

O caso está a ser acompanhado através do Consulado-geral em São Francisco, confirmou ainda o MNE.