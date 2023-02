Turquia. Sismo destrói castelo erguido há dois mil anos

Segundo a agência turca Anadolu, o abalo provocou a derrocada dos bastiões nas partes leste, sul e sudeste do local histórico. A cúpula e a parede oriental da histórica Mesquita Şirvani, localizada ao lado do castelo e supostamente construída no século 17, também ruíram parcialmente, refere também a agência de notícias.

O terramoto que sacudiu esta segunda-feira a Turquia destruiu uma parte do Castelo de Gaziantep, no sudeste do país.

O Castelo de Gaziantep foi primeiro erguido como torre de vigia e depois desenvolvido pelos romanos, nos primeiros anos da era cristã. O edifício assumiu o aspeto que tinha antes do terramoto durante o reinado do imperador bizantino Justiniano (527-565 D.C.), de acordo com os Museus Turcos, o site oficial de museus e sítios arqueológicos do país.

No total, já foram confirmadas as mortes de pelo menos 1.459 pessoas: para além dos 912 confirmados na Turquia, o ministro da Saúde sírio adiantou a existência de 326 vítimas mortais no país, com mais de mil feridos. A estes números juntam-se 221 mortos, admitidos pelos serviços de resgate no noroeste da Síria, não controlado pelo governo.



Este é um dos maiores sismos a atingir a Turquia nos últimos cem anos e destruiu a maioria das cidades da região do epicentro, onde para além de cidadãos turcos residem milhões de pessoas que fugiram à guerra na Síria.