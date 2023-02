Turquia e Síria. ​Terramoto é um dos mais fortes dos últimos 100 anos

O terramoto que provocou mais mortos nos últimos 50 anos, com uma magnitude de 7,4 na escala de Richter, ocorreu em 17 de agosto de 1999 e o seu epicentro foi localizado em Izmir, no noroeste do país, com cerca de 17 mil mortos, 500 mil desalojados, 45 mil feridos e 15 milhões de afetados.

O sismo foi um dos mais fortes em 100 anos, a par do que abalou Erzincan, no leste da Turquia, em 26 de dezembro de 1939, também com magnitude de 7,8 na escala de Richter. Este terremoto de 1939 deixou mais de 32 mil mortos e provocou um "tsunami" no Mar Negro, localizado a cerca de 160 quilómetros do epicentro.

O tremor de terra ocorreu às 4h17 (1h17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Um histórico com milhares de vítimas

O último tremor que tinha causado mais de uma centena de mortes na Turquia ocorreu a 30 de outubro de 2020, com magnitude 6,8 e epicentro no mar Egeu, a 60 quilómetros ao sul da cidade de Izmir. No total, 115 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas na Turquia e outras duas morreram na ilha grega de Samos.

Em 6 de setembro de 1975, 3.000 pessoas morreram após um terramoto de 6,8 graus ocorrido em Lice, na região turca da Anatólia. Mais de 4.000 pessoas morreram num sismo com magnitude de 7,6 na província de Van, perto da fronteira com o Irão, que causou os maiores danos em Caldiran e Muradiye, em 24 de novembro de 1976.

Já em 30 de outubro de 1983, um sismo de magnitude 7,1 deixou mais de 1.300 mortos em Erzurum, no leste da Anatólia. Em 17 de agosto de 1999, um tremor de magnitude 7,4 com epicentro em Izmir, no noroeste da Turquia, também sentido em Istambul, deixa cerca de 17.000 mortos, 500.000 desabrigados, 45.000 feridos e 15 milhões de afetados.

Em 12 de novembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,2 com epicentro em Duzce, no noroeste do país, causou cerca de 900 mortos e quase 5.000 feridos. As populações mais afetadas foram Bolu, a capital da província, Kaynasli e Duzce.

Nos últimos 50 anos, não há precedente na Síria de um terramoto que tenha causado tantas vítimas e danos como o que foi esta segunda-feira registado.

De acordo com a agência de notícias AFP, o sismo foi sentido no Líbano e Chipre.