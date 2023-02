Sismo na Turquia e Síria. "Portugal está disponível para apoiar", diz ministro

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que Portugal está “disponível para ajudar” as vítimas dos sismos na Turquia e Síria.

Em declarações à Renascença, o governante indicou que nesta altura estão a ser identificadas as necessidades no local e que a disponibilidade de Portugal já foi comunicada às autoridades turcas e sírias.

“Portugal já comunicou a sua disponibilidade para apoiar a Turquia e a Síria nos esforços de resgate, busca e salvamento”, disse.

José Luís Carneiro aponta que estão a decorrer trabalhos no Centro Coordenador de Resposta de Emergência da União Europeia para determinar as necessidades no terreno.

Os sismos que se fizeram sentir durante a madrugada e manhã desta segunda-feira na Turquia e Síria já fizeram mais de dois mil mortos, com as autoridades a apontarem que o número de óbitos pode ultrapassar os dez mil.

O primeiro sismo foi registado às 4h17 locais (1h17 em Lisboa), com uma magnitude de 7,8, a cerca de 35 km da cidade de Gaziantep, na Turquia, seguindo-se réplicas que incluem outro terramoto de magnitude 7,5, por volta das 13h30 (10h30 em Lisboa), junto à cidade de Ekinözü.

Estes são dois dos maiores sismos a atingir a Turquia nos últimos cem anos, tendo destruído a maioria das cidades da região do epicentro, onde para além de cidadãos turcos residem milhões de pessoas que fugiram à guerra na Síria.