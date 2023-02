França. Mãe e sete crianças morrem em incêndio

Sete crianças entre os dois e os 14 anos morreram esta segunda-feira juntamente com a mãe num incêndio na habitação onde viviam em Charly-sur-Marne, a 100 quilómetros a leste de Paris.

O incêndio terá começado pouco depois da meia-noite na casa da família. O alerta chegou aos bombeiros através de um vizinho, por volta das 00h52.

De acordo com a polícia, as crianças, cinco meninas e dois meninos, e os pais dormiam no 2.º andar da casa quando o incêndio começou.

Segundo os bombeiros, o marido da mulher, pai de três das crianças, ficou gravemente queimado e foi transferido para um hospital da cidade.

O fogo foi extinto ao início da manhã desta segunda-feira.

A última tragédia do género, em França, remonta à noite de 15 para 16 de dezembro, com a morte de seis pessoas, incluindo quatro crianças, no incêndio num edifício de sete andares localizado num bairro em Vaulx-en-Velin, perto de Lyon, no sudeste do país.