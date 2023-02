Dell vai despedir 6.650 funcionários

A companhia tecnológica Dell, dedicada principalmente ao fabrico de computadores e seus acessórios, vai despedir 6.650 trabalhadores, o equivalente a 5% do total de funcionários, segundo a agência Bloomberg, que cita fontes da empresa.

Os cortes de empregos ocorrem no meio de uma queda na venda de computadores pessoais e de condições de mercado que continuam a "deteriorar-se face a um futuro incerto", indica uma nota interna da empresa norte-americana.

Com a redução, a Dell vai continuar a ter 126.300 trabalhadores, o nível mais baixo dos últimos sete anos.

Após uma subida na venda de computadores pessoais durante a pandemia de covid-19, agora regista-se uma queda significativa, que no caso da Dell foi de 37% no último trimestre de 2022.

Outras companhias do mesmo ramo também fizeram reduções no seu pessoal, como a HP, que despediu 6.000 pessoas em novembro, ou a Cisco e IBM, com cortes de 4.000 empregados cada uma.