Ucrânia diz que não usará armas de longo alcance contra território russo

O ministro da Defesa ucraniano garante que a Ucrânia não usará armas de longo alcance, prometidas pelos Estados Unidos, para atingir território russo - apenas terá como alvo unidades russas em território ucraniano ocupado.



"Dizemos sempre oficialmente aos nossos parceiros que não usaremos armas fornecidas pelos aliados estrangeiros para atirar contra o território russo. Disparamos só contra as unidades russas no território ucraniano temporariamente ocupado", disse Reznikov em uma conferência de imprensa.



Os novos armamentos que estarão num novo pacote de ajuda militar dos EUA incluem mísseis com 150 quilómetros de alcance



O dia começou com rumores da demissão do ministro. A noticia da agência de notícias ucraniana Ukrainska Pravda avançava que Oleksii Reznikov ia demitir-se para se tornar ministro da Justiça, citando diversas fontes governamentais e militares.

Oleksii Reznikov desmentiu a notícia. O governante admitiu, no entanto, que abandonará o ministério da Defesa se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assim o quiser. “Nenhum oficial está no poder para sempre. Nenhum”, sublinhou: “Farei o que o chefe de Estado sugerir”.

Reznikov revelou ainda que a Rússia poderá lançar um novo ataque em fevereiro por razões simbólicas relacionadas com primeiro aniversário da invasão da Ucrânia.



No entanto, o governante disse que a Ucrânia tem reservas para conter as forças de Moscovo, ainda que os reforços militares mais recentes do Ocidente não cheguem a tempo.