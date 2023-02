Ucrânia. Cerca de 280 mil moradores em Odessa sem eletricidade desde sábado

Cerca de 280.000 pessoas, aproximadamente 40% da população de Odessa, no sul da Ucrânia, está sem eletricidade desde o último sábado, depois de uma falha grave num transformador durante a reparação de uma central elétrica, após um ataque russo

O primeiro-ministro do país, Denis Shmigal, anunciou a chegada gradual de geradores a partir de outras partes do país para preservar o abastecimento das infraestruturas críticas da cidade e garantir o funcionamento da rede durante as próximas horas.

“Neste momento, há 40% dos consumidores sem abastecimento. Já recebemos 25 geradores e outros 50 estão a caminho”, adiantou o primeiro-ministro no canal ucraniano 1+1.

A operadora local de Odessa, DTEK Odessa Electric Grids, prometeu que a eletricidade será restaurada para toda a população nas próximas horas, embora com fortes restrições, segundo o portal local de notícias Odessa Life.

O porto de Odessa é um elemento-chave no acordo alcançado entre a Rússia, a Ucrânia e a comunidade internacional para retomar as exportações de cereais ucranianos e fertilizantes russos para países que precisam de ajuda humanitária.

A cidade de Odessa também é um importante polo industrial onde diversas empresas ainda mantêm as suas sedes.