Barco com 58 migrantes resgatado em Lanzarote, duas pessoas encontradas mortas na Grécia

Uma embarcação pneumática com 58 migrantes subsaarianos a bordo, entre os quais uma criança, foi resgatada este domingo do mar próximo de Lanzarote, informou a agência espanhola de busca e socorro no mar, Salvamento Marítimo.

Entretanto, na Grécia, uma criança e uma mulher foram encontradas afogadas hoje ao largo da ilha de Leros, depois de um barco que transportava migrantes da vizinha costa turca se ter afundado, disse a guarda costeira grega à agência France Presse.

Em Espanha, o centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas fora avisado de que um barco tinha saído da cidade costeira Tan-Tan, em Marrocos, rumo à costa de Lanzarote, noticiou a agência EFE.

O navio de salvamento Calíope saiu em auxílio dos migrantes e as embarcações que navegavam na zona foram convidadas a prestar-lhes assistência enquanto aguardavam a chegada de meios da agência de buscas e socorro no mar.

Às 11:55 locais (10:55 em Portugal), o navio CS informou que estava perto da embarcação, a 1,6 milhas de distância, tendo ficado a aguardar a chegada de Calíope.

Por volta das 12:35 locais, o navio da agência Salvamento Marítimo chegou, tendo resgatado 58 pessoas a bordo, das quais 12 mulheres, um menor e 45 homens.

Com todos os resgatados a bordo, o navio dirigiu-se depois para o porto de Arrecife, onde estava previsto chegar às 14:25 locais.

Na Grécia, 41 pessoas foram resgatadas, incluindo seis crianças e dois adultos que foram transportados para o hospital de Leros, indicou a guarda costeira em declarações à AFP, acrescentando estar ainda em curso uma operação de resgate para encontrar os restantes migrantes.

Três barcos da guarda costeira e um helicóptero Super Puma foram mobilizados para o local, mas os ventos fortes e a agitação marítima complicaram as operações de salvamento, referiram as autoridades.

O alerta foi dado por um pescador que encontrou o corpo da mulher no mar, precisou a publicação Efsyn.

De acordo com testemunhos recolhidos pela guarda costeira e pela polícia, a embarcação transportava quase 40 migrantes, incluindo crianças, mulheres e pessoas com mobilidade reduzida.

“Infelizmente, voltamos a ter vítimas inocentes que perderam a vida devido à atitude criminosa dos traficantes”, afirmou, a propósito, o ministro da Marinha da Grécia, Yannis Plakiotakis.

Em dezembro, um bebé de dois meses foi encontrado morto após um naufrágio ao largo da ilha de Lesbos.

Desde 2014, 2.246 pessoas que fogem da guerra e da pobreza afogaram-se no Mediterrâneo oriental, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).