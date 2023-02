Secretário de Estado americano adia viagem a Pequim devido a balão chinês

Os Estados Unidos adiaram uma visita à China do seu chefe da diplomacia devido à deteção de um balão chinês a sobrevoar locais sensíveis no país, noticiou esta sexta-feira a agência norte-americana Associated Press (AP).

Antony Blinken deveria visitar Pequim no domingo e na segunda-feira, e tinha na agenda um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping.

A China disse tratar-se de um balão de pesquisa meteorológica que se desviou da rota, mas os Estados Unidos tinham considerado que era um balão espião que estava a sobrevoar uma zona onde estão situadas instalações militares.

"Afetado pelos ventos do Oeste e com capacidades limitadas de autodireção, o objeto aéreo desviou-se largamente da rota planeada. O lado chinês lamenta a entrada não intencional do balão no espaço aéreo dos EUA por force majeure" - uma expressão que se refere a uma violação causada por forças que escapam ao controlo dos envolvidos.

A AP, que cita um funcionário norte-americano, disse que o adiamento da viagem se destina a dar tempo para a administração de Biden avaliar a resposta a dar a Pequim.