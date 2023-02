Homem declara-se culpado de traição após tentar matar a Rainha Isabel II

"Estou aqui para matar a Rainha", disse o agressor ao polícia que o intercetou perto dos Apartamentos Reais armado com uma besta.

Jaswant Singh Chail, de 21 anos, apareceu em tribunal por videoconferência, uma vez que se encontra atualmente no hospital, relatou a BBC.

A sentença será conhecida a 31 de março no tribunal criminal central de Londres, onde compareceu esta sexta-feira, e será a primeira condenação por traição no Reino Unido desde 1981.

Um jovem armado que invadiu, no dia de Natal de 2021, o Castelo de Windsor para matar a então Rainha Isabel II, declarou-se culpado de três acusações, incluindo traição.

Elizabeth II encontrava-se no interior do edifício, para onde se mudou durante a pandemia Covid-19, mas não chegou a ver o atacante.

O acusado atravessou o perímetro do castelo usando uma corda e foi visto por um guarda que, no contacto inicial, lhe perguntou se o podia "ajudar”.

Foi então que Chail proclamou a sua tentativa de regicídio, ajoelhando-se com as mãos na cabeça e entregou-se sem resistir.

A Rainha Isabel II morreu de causas naturais no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos de idade no Castelo de Balmoral, na Escócia, mas encontra-se sepultada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.