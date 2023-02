"Ex-Presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro. Pode entrar e sair livremente do país"

O juíz do Supremo Tribunal do Brasil afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo cidadão brasileiro, "pode entrar e sair livremente do país", alegando desconhecer a existência de processos contra ele.

"Não vejo, não conheço nenhum detalhe de algum processo que esteja tramitando contra ele. O ex-Presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro. Ele pode entrar e sair livremente do país", afirmou Ricardo Lewandowski, que falava à imprensa numa conferência organizada pelo Lide Brasil, em Lisboa.

Quanto à eventual inelegibilidade de Bolsonaro no futuro, o juíz respondeu que se trata de uma questão que o Tribunal Superior Eleitoral "vai analisar ainda".

Quanto ao estado atual do Brasil, Ricardo Lewandowski manifestou-se otimista.

"Eu avalio a situação do país de forma muito otimista. Eu penso que os atos terríveis, sérios, o episódio sombrio de 8 de janeiro, na verdade unificou o país depois da destruição da sede dos três poderes do poder legislativo, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal", salientou.

"O que nós vimos foi uma união dos brasileiros, uma união dos poderes, da união, dos governadores em torno da democracia e da própria governabilidade", acrescentou.