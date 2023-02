Balão espião chinês detetado nos EUA

A China assegura que está a tentar confirmar as noticias que indicam que um balão de espionagem chinês foi detetado a sobrevoar território dos Estados Unidos da América (EUA).

A informação surge na imprensa internacional depois do governo norte-americano ter contactado o governo chinês, através da embaixada chinesa em Washington e da missão diplomática americana em Pequim.

No entretanto, relatos similares surgiram no Canadá, que indica que haverá um segundo balão do género no seu território.

A descoberta surge numa altura em que o Secretário de Estado americano Antony Blinken se prepara para viajar para Pequim, num momento de tensão entre Estados Unidos e China, depois da líder do Congresso americano, Nancy Pelosi, ter visitado no verão passado a ilha de Taiwan.