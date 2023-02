Adesão da Ucrânia à UE? "Não há prazos, mas há objetivos a cumprir”, diz von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou esta sexta-feira em Kiev que não há “prazo definido” para que a Ucrânia se junte à União Europeia, lembrando que há “objetivos a cumprir” por parte de Kiev.

“Não há prazos rígidos, mas há objetivos que precisam de cumprir”, disse em conferência de imprensa na capital ucraniana, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Na mesma, Zelensky afirmou que a UE deve assegurar-se que as suas sanções impedem a Rússia de restabelecer a sua capacidade militar e que a Ucrânia continuará a defender a “cidade fortaleza” de Bakhmut pelo maior tempo possível, exigindo ao Ocidente o fornecimento de armamento que ajude Kiev a ultrapassar as forças militares russas na região do Donbass.

“Ninguém vai entregar Bakhmut. Vamos lutar pelo maior tempo possível. Consideramos Bakhmut a nossa fortaleza”, disse o chefe de estado ucraniano.

Já Charles Michel salientou que a "Ucrânia é a União Europeia" e que a "União Europeia é a Ucrânia". "O futuro da Ucrânia é na UE", disse, garantindo que a União Europeia "não será intimidada pelo Kremlin".