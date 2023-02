Zelensky. "Ucrânia merece começar este ano a discutir adesão à UE"

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmou esta quinta-feira que o seu país, invadido pela Rússia em 2022, ganhou o mérito de iniciar conversações "este ano" com vista à entrada na União Europeia (UE).

"Acho que a Ucrânia merece iniciar negociações sobre a sua adesão à UE este ano", disse o chefe de estado ucraniano, na véspera da cimeira de alto nível em Kiev entre as autoridades ucranianas, representadas por Zelensky, e de Bruxelas, com as presenças da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Von der Leyen garantiu à Ucrânia o total apoio da UE, tendo chegado a Kiev acompanhada por 15 comissários e também pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

A Comissão classificou a visita como um "símbolo forte" do apoio europeu à Ucrânia "diante da agressão injustificada da Rússia".

O Conselho da UE adotou o sétimo pacote de assistência militar à Ucrânia, no valor de 500 milhões de euros, e uma verba de 45 milhões para financiar a Missão de Assistência Militar.

Segundo um comunicado do Conselho, o sétimo pacote de assistência às Forças Armadas da Ucrânia, disponibilizado através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP), foi adotado em Bruxelas no âmbito da cimeira entre a UE e a Ucrânia, na sexta-feira, em Kiev, e eleva o contributo europeu para os 3,6 mil milhões de euros.

Os Estados-membros deram ainda luz verde a uma nova verba de 45 milhões de euros para financiar a Missão de Assistência Militar da UE (UEMAM Ucrânia) e que se destina a "fornecer o equipamento e materiais não letais necessários, bem como os serviços de apoio às atividades de formação".