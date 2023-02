Revelada imagem de cápsula radioativa perdida na Austrália

As autoridades australianas revelaram uma imagem da cápsula radioativa que esteve perdida desde 10 de janeiro e foi encontrada esta quarta-feira.

O objeto, do tamanho de uma unha, foi encontrado depois de uma intensa busca: os militares australianos tiveram de percorrer uma extensão de 1400 quilómetros de autoestrada para dar com o pequeno cilindro, com níveis de radiação perigosos para a saúde humana.

A cápsula prateada, de oito por seis milímetros, usada em operações de mineração, contém uma substância radioativa chamada Césio-137, de acordo com o Departamento de Saúde do estado da Austrália Ocidental.