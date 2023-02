Realizador iraniano Jafar Panahi inicia greve de fome

Panahi, um dos mais acarinhados e premiados realizadores iranianos da atualidade, foi detido a 11 de julho de 2022, porque se apresentou em tribunal para acompanhar a detenção de um outro realizador iraniano, Mohammad Rasoulof, no âmbito de protestos contra o governo do Irão.

De acordo com um comunicado divulgado pela mulher, Tahereh Saeedi, o cineasta iniciou a greve de fome na prisão de Evin, perto de Teerão, onde está detido desde julho de 2022.

Com aquela detenção, as autoridades reativaram uma sentença, de seis anos de prisão, que tinha sido declarada contra Panahi em 2010, à qual se juntou uma proibição de saída do país, por "propaganda contra o regime".

No entanto, em outubro, o Supremo Tribunal do Irão anulou a aplicação daquela sentença e ordenou um novo julgamento, mas Jafar Panahi, 62 anos, permanece detido.

Jafar Panahi obteve um Leão de Ouro em 2000, no festival de cinema de Veneza, pelo filme "O Círculo", e o Prémio de Melhor Argumento, em Cannes, em 2018, com "Três Faces", três anos depois de ter conquistado o Urso de Ouro, em Berlim, por "Táxi".

Este filme, também conhecido por "Taxi Teerão", foi realizado e protagonizado clandestinamente pelo próprio Panahi, depois de ter sido proibido pelo governo iraniano de voltar a filmar, durante 20 anos.

Apesar de todas as restrições, Panahi continuou a filmar e o mais recente filme, “Ursos não há”, premiado em 2022 em Veneza, está atualmente nas salas de cinema em Portugal.

Jafar Panahi iniciou a greve de fome no dia em que centenas de personalidades publicaram um apelo conjunto a um apoio "inabalável" aos iranianos que protestam contra o regime do país e desafiam a repressão.