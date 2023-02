Novos confrontos entre israelitas e palestinianos na Faixa de Gaza

O exército israelita e os combatentes palestinianos na Faixa de Gaza entraram em confronto na última madrugada, menos de dois dias após uma visita do secretário de Estado norte-americano que apelou para tréguas no conflito.

Os ataques aéreos israelitas eram esperados depois de um foguete palestiniano ter sido disparado na quarta-feira, mas que acabou por ser intercetado pelo sistema de defesa aérea.

Os serviços de emergência de ambos os lados não comunicaram quaisquer baixas.

De acordo com fontes locais de segurança palestinianas, os ataques israelitas atingiram um centro de treino das Brigadas Ezzedine al-Qassam, a ala armada do movimento de resistência islâmica palestiniano Hamas, no campo de refugiados Al-Maghazi, na zona central da Faixa de Gaza, e outro no sudoeste da cidade de Gaza.

Em comunicado, o exército israelita disse que os caças de combate tinham "atingido um centro de produção (e) armazenamento de matérias-primas químicas utilizadas para uma linha de produção de foguetes" pertencente ao Hamas e "um centro de fabrico de armas", ambos na Faixa de Gaza, território de 2,3 milhões de pessoas sob bloqueio israelita desde que o Hamas tomou o poder em 2007.

A Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP), grupo armado palestiniano secular, afirmou que entre estes ataques disparou uma série de foguetes "em resposta à agressão sionista", o que fez soar sirenes de aviso em Sderot, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza.