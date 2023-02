Lula diz ter a certeza que Bolsonaro "participou ativamente" nos ataques

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, disse esta quinta-feira ter a certeza que o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro "participou ativamente" nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília no dia 08 de janeiro.

"Eu tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar", afirmou Lula da Silva em entrevista à Rede TV.

"Esse cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui em alto e bom som", frisou.

Segundo o Presidente brasileiro, os radicais queriam ter atacado os três poderes no dia da sua posse e só não o fizeram porque "não dava porque tinha muita polícia e muita gente"

Lula da Silva disse ainda que Bolsonaro "é quase como um psicopata" e que deve "ser julgado em algum momento por genocídio, não apenas no caso dos yanomami, mas no caso da covid-19".

No dia 08 de Janeiro, milhares de radicais, apoiantes de Jair Bolsonaro, invadiram o Palácio do Planalto, e os edifícios da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF), numa tentativa de forçar um golpe de Estado.

O Supremo Tribunal Federal está a investigar os graves acontecimentos como uma tentativa de golpe e incluiu Bolsonaro nas investigações para esclarecer se ele instigou os seus apoiantes a perpetrar os ataques contra as instituições.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, dois dias antes de deixar a presidência, e está a solicitar um visto turístico para permanecer no país.

A situação do ex-líder brasileiro tornou-se mais complicada devido às declarações do senador Marcos do Val, próximo de Bolsonaro, que disse nas redes sociais que o ex-presidente tentou convencê-lo a participar num golpe contra Lula.