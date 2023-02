Comissários europeus iniciam os trabalhos da cimeira Ucrânia/UE

A capital da Ucrânia, Kiev, recebe esta quinta-feira, véspera da 24.º cimeira União Europeia/Ucrânia, vários comissários europeus que irão manter reuniões de trabalho com representantes do Governo ucraniano.



A adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) e o apoio a Kiev contra a invasão russa (em curso quase há um ano) deverão ser as temáticas centrais do encontro entre o colégio de comissários e o Governo ucraniano, dossiês que também irão dominar a agenda da cimeira de sexta-feira.



Por razões de segurança, o secretismo marcou esta reunião, com Bruxelas a não divulgar um programa detalhado, nem o número exato de comissários que irão participar nestas consultas com o executivo de Kiev. A imprensa internacional tem referido que cerca de 15 comissários estarão em Kiev.

No final da semana passada, Bruxelas chegou a disponibilizar informação na qual constava a participação do vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis e dos comissários Margaritis Schinas (Promoção do Modo de Vida Europeu), Janusz Wojciechowski (Agricultura), Nicolas Schmit (Emprego e Direitos Sociais), Ylva Johansson (Assuntos Internos), Paolo Gentolini (Economia) e Janez Lenarcic (Gestão de Crises).

Mas a informação seria, entretanto, retirada.

Em relação à 24.ª cimeira UE-Ucrânia uma das informações confirmadas é que o bloco comunitário estará representado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo Alto-Representante para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.