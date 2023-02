Bilionário ucraniano alvo de buscas policiais por corrupção

A Ucrânia anunciou esta quarta-feira a realização de uma operação policial contra o oligarca Igor Kolomoiski, membros do governos e funcionários, por suspeitas de corrupção.

De acordo com a agência Reuters, as autoridades ucranianas revistaram a casa do bilionário Igor Kolomoiski, tendo vários meios de comunicação confirmado que será uma investigação sobre possíveis crimes financeiros.

Os investigadores dos serviços de segurança ucranianos divulgaram as imagens da busca na casa do empresário, após o oligarca ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos por acusações de corrupção e enfraquecimento da democracia.

Para além da casa de Kolomoiski, também o ex-ministro do Interior Arsen Avakov e várias autoridades fiscais ucranianas foram alvo da ação policial, disse David Arakhamia, líder do partido que apoia o Presidente Volodymyr Zelensky.

"O país vai mudar com a guerra e, se alguém não estiver pronto para a mudança, o Estado aparecerá para o mudar", referiu Arakhamia, referindo-se ao problema da corrupção.

Também a chefia da Alfândega foi demitida e altos funcionários do Ministério da Defesa também estão a ser alvos de investigação.

Essas incursões acontecem uma semana após a demissão de vários funcionários ucranianos envolvidos num caso de corrupção à volta de suprimentos do Exército.

Durante anos, a Ucrânia sofreu graves problemas de corrupção, mas os esforços para acabar com a corrupção foram ofuscados pela invasão russa em fevereiro de 2022. A Ucrânia lança agora um novo esforço para limpar sua imagem, para responder aos aliados ocidentais.