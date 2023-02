Austrália. Nota de 5 libras não vai ter cara do rei Carlos III

A nova nota de cinco libras não vai ter a cara de rei Carlos III, na Austrália. A informação foi confirmada esta quinta-feira pelo banco central australiano, que decidiu "honrar a história e cultura dos primeiros australianos" com o design que irá substituir a nota com a cara da rainha Isabel II.

Em comunicado, é dito que a decisão foi tomada com o aval do Governo australiano, mas que só será implementada daqui a alguns anos. No entretanto, a nota de cinco libras atual vai continuar a circular e será considerada válida mesmo após a introdução do novo design.

Também as moedas com a cara da rainha, que morreu em 2022, vão continuar a ser legalmente aceites "para sempre". Apesar disso, o novo rei terá direito às suas próprias moedas, que devem começar a circular "na segunda metade deste ano".

Milhões de notas e moedas com a cara da rainha Isabel II estão a ser substituídas um pouco por todo o planeta, após a morte da monarca em setembro passado: recorde-se que as libras são usadas na Commonwealth, uma associação de 54 países composta quase exclusivamente de ex-colónias britânicas.