Ucrânia. EUA preparam novo pacote de ajuda militar

Os Estados Unidos da América (EUA) estão a preparar mais um pacote de assistência militar a Kiev, no valor de cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de um milhão e 800 mil euros).

De acordo com a agência Reuters, que cita fontes oficiais norte-americanas, o anúncio será formalizado ainda esta semana.

Embora sem especificar detalhes, a Reuters adianta que, pela primeira vez, o pacote de ajuda militar à Ucrânia deverá incluir rockets de longo alcance.

Espera-se ainda o anúncio da transferência de novo equipamento de apoio para sistemas de defesa antiaéreos Patriot, munições de precisão e mísseis antitanque Javelin.

A Ucrânia espera receber entre 120 a 140 carros de combate blindados na primeira entrega a ser feita por 12 países doadores. A indicação foi dada pelo Governo ucraniano, durante um “briefing” citado pela Reuters. Nesse primeiro grupo de blindados, estão os Leopard 2 alemães, os Challenger 2 britânicos e os Abrams M1 norte-americanos.

No plano diplomático, o Primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, confirmou a organização de uma cimeira entre a Ucrânia e a União Europeia (UE) dia 03 de fevereiro, em Kiev, cuja realização confirmou, é “um forte sinal” para os “parceiros e inimigos” do país.

Denys Shmygal também confirmou que na véspera da cimeira a capital ucraniana vai receber vários comissários europeus para “consultas entre o Governo e a Comissão Europeia”.

Trata-se de “dois acontecimentos extremamente importantes relativos à integração europeia da Ucrânia“, sublinhou.

Na sua habitual comunicação noturna, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky referiu-se às alterações que diz estar a promover, no seu Governo, para eliminar casos de corrupção, garantido estar a tomar medidas.

“Há uma certa calma na equipa, no entanto, isso não significa que todos os passos necessários não estejam a ser dados. Haverá decisões. Aqueles que no sistema não queiram atender aos requisitos fundamentais do Estado e da sociedade, não devem ficar nos seus lugares”, declarou.

Na mesma comunicação, Volodymyr Zelensky garantiu estar a reunir esforços junto dos países aliados para derrotar as tropas russas, na frente de batalha.