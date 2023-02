Paquistão. Confirmadas 100 mortes em ataque a mesquita

A mais recente atualização das autoridades paquistanesas confirma a morte de 100 pessoas no ataque terrorista a uma mesquita em Peshawar esta segunda-feira, avança a Al Jazeera.

Da centena de vítimas mortais, 97 eram polícias, confirma o ministro do Interior do Paquistão, Rana Sanaullah Khan, citado pela Associated Press. O Hospital Lady Reading dá conta de 27 agentes de segurança internados em estado grave.

Segundo o superintendente da polícia de Peshawar, registou-se um total de, pelo menos, 225 feridos. Há ainda 50 pessoas a receber assistência hospitalar, noticia a Al Jazeera.

Já as operações de resgate terminaram esta terça-feira. Dos escombros, resultantes do colapso da mesquita, foram retiradas nove pessoas com vida. As autoridades paquistanesas afirmam já não haver mais corpos a resgatar.

De acordo com a cadeia noticiosa qatari, já se têm realizado várias cerimónias em homenagem aos polícias que morreram no ataque bombista suicida. "Também há funerais a acontecer por toda a província, porque os agentes vinham de vários distritos. Portanto, está-se de luto por toda a província", escreve a Al Jazeera.

Foi o atentado mais mortífero em Peshawar na última década

Inicialmente, o ataque de um bombista suicida, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, havia sido reivindicado por um comandante dos talibãs paquistaneses, Sarbakaf Mohmand.

No entanto, Omar Mukaram Khorasani, outro comandante da mesma organização terrorista, já negou a autoria do atentado à mesquita.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, já reagiu, afirmando que os "terroristas querem criar medo, visando aqueles que cumprem o dever de defender o Paquistão". Esta terça-feira foi declarado dia de luto nacional no país.

Em comunicado, disse que os responsáveis pelo ataque "não têm nada que ver com o Islão", acrescentando que a nação inteira está "unida contra a ameaça do terrorismo". No Twitter, o primeiro-ministro paquistanês também já endereçou os seus pêsames às famílias.