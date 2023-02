EUA. Mais de 1.400 voos cancelados após tempestade de gelo

Várias companhias áreas do Estados Unidos cancelaram, esta quarta-feira, mais de 1.400 voos e atrasaram mais de 500, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

A Administração Federal de Aviação (FAA) alertou na terça-feira, através de um tweet, que viajantes de várias cidades, incluindo Dallas, Fort Worth e Memphis, poderiam enfrentar condicionamentos devido ao mau tempo.

Segundo a Agência Reuters, a companhia aérea low-cost Southwest Airlines Co (LUV.N), teve 487 voos cancelados, enquanto a American Airlines Group Inc (AAL.O), com sede em Fort Worth, no Texas, cancelou quase 480 voos.

Nos últimos dias, tempestades de neve e chuva têm afetado os voos de milhões de pessoas nos EUA.

O frio extremo causou também, até ao momento, dois mortos.