EUA. Envio de armas à Ucrânia agrava conflito, avisa Kremlin

"Os mísseis de longo alcance que serão incluídos num pacote de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia aumentam o conflito, mas não mudam o seu curso". As palavras são do porta-voz do Kremlin.

Dmitry Peskov disse ainda esta manhã aos jornalistas que não há planos para que o Presidente russo, Vladimir Putin, mantenha conversações com o seu homólogo norte-americano Joe Biden.

Ainda assim a Russia quer manter o tratado "New Start", isto depois da Casa Branca ter acusado Moscovo de violar o último tratado nuclear entre os dois países.

O protocolo entre os dois países limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implementar. Entrou em vigor em 2011, tendo sido prorrogado por mais cinco anos em 2021.

O porta-voz do Kremlin sublinha que é necessário preservar pelo menos algumas 'dicas' de diálogo com Washington, independentemente da situação que se vive neste momento.