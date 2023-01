Paquistão. Sobe para 87 o número de mortos em ataque contra mesquita

Em comunicado, disse que os responsáveis pelo ataque "não têm nada que ver com o Islão", acrescentando que a nação inteira está unida contra a ameaça do terrorismo".

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, já reagiu, afirmando que os "terroristas querem criar medo, visando aqueles que cumprem o dever de defender o Paquistão". Esta terça-feira foi declarado dia de luto nacional no país.

No entanto, a mesma organização terrorista já negou a autoria do atentado à mesquita .

Inicialmente, o ataque de um bombista suicida, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, havia sido reivindicado por um comandante dos talibãs paquistaneses, Sarbakaf Mohmand.

Dos 150 feridos registados inicialmente, 100 continuam ainda a receber assistência no hospital local. As autoridades já confirmaram que a maioria das vítimas são polícias.

Há, pelo menos, 87 mortos na mais recente atualização dos dados sobre o ataque terrorista a uma mesquita esta segunda-feira em Peshawar, no Paquistão, avança a BBC .

Na madrugada desta terça-feira, as operações de resgate já duravam há mais de 18 horas. "Foram resgatados os corpos de mais de 20 pessoas e receamos que haja mais corpos sob os escombros", afirma Mohammad Bilal Faizi, porta-voz dos socorristas no local.

Zafar Khan, um oficial da polícia local, refere que o atentado está a ser classificado como um ataque de um bombista suicida, mas frisa que as investigações ainda decorrem.



A mesquita situa-se numa zona da cidade de várias sedes da polícia, inteligência e unidades de contra-terrorismo. Segundo o chefe da polícia de Peshawar, Muhammad Ijaz Khan, estima-se que havia entre 300 a 400 agentes no local na altura da explosão.

Os talibãs do Paquistão, conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou pela sigla TTP, são um grupo distinto dos talibã que controlam atualmente o Afeganistão. O TTP está ativo no Paquistão há mais de 15 anos.

A organização terrorista rompeu o cessar-fogo acordado em novembro de 2022 e tem sido autora de vários atos de terrorismo no país desde então. Em dezembro, já havia realizado um ataque bombista a uma esquadra da polícia no noroeste do Paquistão, que matou 33 agentes.