"Não vamos recuar". Reforma nas pensões leva milhares a protestarem

Várias dezenas de milhar de manifestantes começaram, nesta terça-feira, a desfilar em Paris contra a reforma do sistema de pensões em França, protestos liderados por responsáveis dos principais sindicatos franceses.

A marcha começou às 14h15 (13h15 em Lisboa), encabeçada pelos líderes da Intersindical (CFDT CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires e FSU), numa manifestação que tem como pano de fundo o lema “Reforma da Previdência: Trabalhar Mais Tempo Não”, palavra de ordem que tem vindo a ser exibida em eventos idênticos desde 19 deste mês.

Os vários sindicatos receberam, nesta terça-feira, uma multidão maior do que a manifestação realizada no primeiro dia de mobilização, a 19 de janeiro, que reuniu mais de um milhão de pessoas, segundo as autoridades, e mais de dois milhões, segundo os organizadores (entre 80.000 e 400.000 na capital, Paris).

“Ainda há mais gente do que da última vez”, disse Laurent Berger (CFDT), em sintonia com Philippe Martinez (CGT), garantindo um número maior do que registado a 19 deste mês.