Mais de 600 pessoas acusadas por violência doméstica na Austrália

Mais de 600 pessoas foram acusadas por violência doméstica na Austrália, após uma operação policial de quatro dias, em Nova Gales do Sul.

A “Operação Amarok”, que decorreu na semana passada, incluiu também infrações por posse de drogas e armas, numa ação que totalizou 1.153 acusações.

Segundo a BBC, a comissária da polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, confirmou que alguns dos acusados tinham mandados de prisão emitidos em seu nome, enquanto outros era procurados por terem violado as ordens de proteção emitidas pelo tribunal.

Entre os vários acusados está um homem, de 22 anos, que a polícia alega ter sufocado a sua parceira até que ela desmaiasse durante uma discussão. Outro é um homem de 51, acusado por perseguir uma mulher e instalar um dispositivo de rastreamento no seu carro.

As autoridades tambaém apreenderam as armas de fogo que se encontravam na sua casa, até serem analisadas as suas licenças.

A Austrália, com um histórico de elevado número de relatos de violência doméstica, pretende adotar uma nova estratégia de prevenção de crimes graves, interrompendo os casos antes de se transformarem em homicídios, diz o vice-comissário da polícia Mal Lanyon.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, em 2022 registaram-se 17 mortes por violência doméstica. Houve também mais de 139 mil chamadas para a polícia com pedidos de assistência relacionadas com a violência doméstica no ano passado e 33 mil agressões individuais.