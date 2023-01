Irão. Casal condenado a 10 anos de prisão por dançar na rua

Um casal iraniano foi condenado a mais de 10 anos de prisão por dançar nas ruas de Teerão, em frente à Torre Azadi ou Torre da Liberdade, num vídeo que se tornou um símbolo contra o regime.

Astiyazh Haghighi e Amir Mohammad Ahmadi, de 21 e 22 anos, foram detidos no início de novembro. A jovem não usava véu e as leis do país não permitem que mulheres dancem em público.

Assim, um tribunal em Teerão condenou ambos a 10 anos e seis meses de prisão por considerar que o seu comportamento “encorajava a corrupção e a prostituição em público”. Também foram proibidos de ter acesso à Internet.

A polícia associou a dança aos protestos no país após a morte de Mahsa Amini, jovem que foi detida e morta pela polícia dos costumes por violar a lei que obriga as mulheres a usarem a tradicional “hijab”.