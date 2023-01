Brasil. Tribunal ordena investigação a Governo Bolsonaro "por crimes de genocídio" contra indígenas

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ordenou na segunda-feira a abertura de uma investigação contra o Governo do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro "por crimes de genocídio" de comunidades indígenas.

Em comunicado, o STF ordenou "a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Militar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima apurem a possível participação de autoridades do governo Jair Bolsonaro na prática, em tese, dos crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça, e de delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de diversas comunidades indígenas".





A decisão foi anunciada dez dias após o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter declarado uma "emergência sanitária" na reserva Yanomami, a maior do Brasil, com cerca de 27.000 indígenas em quase 10 milhões de hectares, devido ao "abandono" que sofreram e ao número crescente de mortes e hospitalizações de indígenas devido à fome e a várias doenças.